Hugo Sánchez arremete contra llamado de Funes Mori al Tricolor

"Ya cumplió con los requisitos de ley para tener pasaporte mexicano, eso me parece bien y que sean bienvenidos todos los extranjeros que les gusta vivir en México porque es el mejor país del mundo, pero resulta que para ocupar una plaza laboral. Él dijo: 'agradezco muchísimo a México que me dio trabajo', pero hay muchísimos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de afuera", aseguró a ESPN.

"Es bienvenido para vivir, para tener familia. Todos son bienvenidos como turistas, a vivir, pero laboralmente tenemos muchos mexicanos desempleados. Si realmente es mejor que un mexicano en lo suyo, adelante, pero curiosamente el que decide si es mejor o no es otro argentino. ¿O me vas a decir que Javier Hernández o Carlos Vela no son mejores que Funes Mori? En la Selección no se permite, ahí hay trampa", finalizó.