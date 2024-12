Dua Lipa visita México y usuarios reaccionan con divertidos memes

"Mexico City always blow my mind" (La Ciudad de México siempre me deja maravillada) escribió en una de sus historias acompañada con una fotografía de su comida gourmet.

Foto: Instagram

No se conoce si la interprete de temas como 'Love again' y 'Don't Start Now' regresó por motivos laborales o de vacaciones. Sin embargo, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para hacer divertidos memes sobre su visita.