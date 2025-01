Eugenio Derbez responde a criticas y niega falta de apoyo a Sammy Pérez: "Aquí estoy"

Eugenio Derbez puso un alto a las especulaciones sobre el complicado estado del comediante Samy Pérez, con el que ha compartido en diversas producciones entre ellas, la película 'No se aceptan devoluciones'.

"He visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy que por qué no aparezco... aquí estoy, desde el primer día", manifestó Eugenio a través de la cuenta de Instagram de Sammy.

Asimismo, indicó que envió a terceras personas para averiguar sobre el estado de la salud del comediante: "Desde el primer día mandé a varias personas del equipo a preguntar, a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita. Incluso con el hospital, pero aquí estoy".

Foto: Instagram

Finalmente, Derbez sostuvo que no necesita hacer publica su ayuda cuando se hace de corazón: "Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo. Entonces para todos aquellos que preguntan en dónde estoy, aquí estoy".