Henry Martín, delantero de México: "¿Miedo a Brasil? No, miedo a mi mamá"

El próximo martes 3 de agosto México se medirá ante Brasil en el Estadio Kashima, en un encuentro que significará una de las dos semifinales en la categoría de fútbol masculino por los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Bajo ese contexto, el delantero azteca Henry Martín aseguró que no le tiene miedo a la ‘Canarihnha’ y que únicamente le teme a su madre.

La escuadra sudamericana es la favorita a alzarse con el título y el oro, y llega con un experimentado Dani Alves y Richarlison en un gran momento. No obstante, el atacante, que hizo un doblete en la victoria mexicana 6-3 sobre Corea del Sur, indicó que pese a ser un partido difícil saldrán con todo al campo.

“¿Miedo a Brasil? No, miedo a nadie. Miedo a mi mamá, nada más (risas)”, señaló el futbolista y desató carcajadas. Asimismo, se refirió a un dolor que sintió en el partido por los cuartos de final ante el elenco asiático. “A eso vine, a jugar. Y un golpe no me iba a dejar fuera. Puede más el querer, el buscar la medalla. Y lo logramos. Estamos ahí metidos, peleándola, que es lo que queríamos. Y estamos a un pasito, a un pasito de hacer de nuevo historia”, precisó.