El Forrest Gump de la vida real llega a Ciudad de México, viaja por el país corriendo

“Para mí es la aventura cada mañana, yo corro y sé que hoy algo excepcional va a ocurrir, algo que nunca he visto antes en mi vida y eso me deja vivo, cuando esté viejo no voy a ser rico en dinero, pero (seré) rico en grandes experiencias… Lo hago también para una ONG que da bicicletas para niños en África, para que ellos puedan ir a la escuela porque a veces son como 20 km y no hay transporte público o coche, y es algo muy importante”, afirmó.