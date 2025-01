WhatsApp Truco 2021: Aprende a utilizar la opción 'No Molestar' en la APP

Para evitar este tipo de distracciones, existe la función ' No Molestar ' que evita que recibas notificaciones de llamadas o mensajes de la aplicación de mensajería instantánea en tu celular. Ello causará menos distracción cuando realices actividades que requieran toda tu atención, cómo estudiar, trabajar o descansar.

Asimismo, la función de ' No Molestar ' se encuentra disponible para dispositivos móviles con un sistema operativo tanto de Android como de iOS , de iPhone . Solo debes tener en cuenta ciertos pasos para utilizarla.

El proceso para activar la función ' No Molestar ' en un dispositivo móvil es sencillo. En el caso de un celular iPhone , se muestra cuando deslizas el dedo desde abajo de la pantalla hacia arriba, luego deberás hacer clic en el ícono de la luna para activarlo.

Así luce la opción 'No Molestar' desde un dispositivo Android.

Es importante mencionar, que tanto iPhone como Android cuentan con función 'No Molestar', pero con ciertas diferencia. En el caso de dispositivos iOS, está opción no solo sirve para WhatsApp sino también para otras aplicaciones del celular: llamadas, mensajes, alertas, etc.