WhatsApp: la función de privacidad solo para iPhone que no posee Android

WhatsApp sigue renovándose desde su lanzamiento oficial en el 2009 con el objetivo de mejorar la experiencia de sus millones usuarios dentro de la app. Sin embargo, hay una función exclusiva que Android aún no consigue implementar en sus equipos, a pesar que en IOS ya está disponible desde 2019. ¿Esta función está marcando la diferencia?

Si tu celular tiene el sistema operativo de IOS, seguramente has utilizado esta función en varias oportunidades sin darte cuenta. A continuación, te revelamos cuál es y porque no Android no la incorpora hasta ahora.