WhatsApp Plus 2021: Los motivos por qué la aplicación es azul y no verde

WhatsApp Plus ganó popularidad en los últimos meses. La aplicación cuenta con herramientas y funciones en su plataforma que sorprendieron a sus usuarios. su logo, también, tiene un nuevo color.

WhatsApp Plus es una de esas versiones que salieron y que, de forma paulatina, ha ido ganando algunos adeptos entre los usuarios de aplicaciones móviles pues presenta algunas funciones que la versión oficial no tiene.

Como sabemos, WhatsApp tiene color característico el verde, pero el WhatsApp Plus es azul, causando algunas interrogantes entre sus usuarios.

La razón más obvia de esto es que WhatsApp Plus es una versión no oficial, así que debe mantenerse lo más diferente de la versión original para evitar mayores problemas.

WhatsApp Plus: conoce detalles acerca de esta aplicación de mensajería instantánea.

La mayoría de personas aún no conoces el procedimiento para descargar esta versión porque no se encuentra en la tienda oficial de Google , Play Store. Sino que, debe ser descargada desde el navegador Chrome. Para lograr obtener esta versión debes eliminar WhatsApp original y seguir los siguientes pasos:

