WhatsApp Plus: ¿Por qué recomiendan no descargar la aplicación?

En este caso, estamos hablando de la versión no oficial de la aplicación, WhatsApp Plus , la cual cuenta con millones de descargar, en su mayoría de dispositivos móviles con un sistema operativo de Android .

Así luce WhatsApp Plus. Foto: Aprende cómo hacerlo

De acuerdo al sitio oficial de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp Plus es una variante no admitida por ser una versión alterada e indican que "si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente".