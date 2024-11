WhatsApp recibe multa de 226 millones dólares por infracciones de transparencia de datos

La aplicación de WhatsApp recibió una multa de 226 millones de dólares por no ser transparente sobre cómo maneja la información personal de sus usuarios, ello bajo la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea .

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda sostuvo que la app de Facebook Inc. no cumplía con las leyes al procesar los datos de usuarios y no usuarios, ya que compartía datos con otras aplicaciones de la misma empresa.