Acertijo visual nivel PRO: encuentra al hombre sin bigote en ilustración

Los retos visuales se volvieron muy populares en internet y en las siguientes líneas te dejamos que, a primera vista, parece fácil de resolver pero no es así.

Encuentra al hombre sin bigote en 15 segundos

¿Quieres una pista? El hombre sin bigote no se encuentra en la parte superior de la foto, así que deberás buscar en las últimas filas. Recuerda que solo tienes 10 segundos para conseguirlo.

Si no pudiste dar con el hombre sin bigote no te sientas mal, puesto a que este desafío visual es uno de los más complejos que verás en la semana. ¿Dónde estaba? En la séptima fila contando de abajo a arriba. Parecía una tarea fácil de resolver, pero al final no resultó así.