Reto visual: Encuentra el único 8 entre el mar de 9; solo tienes 15 segundos

Reto viral: ¿Logras ver al número 8? Resuelve el acertijo en 15 segundos / Foto: Facebook

Este reto visual se puede complicarse, por ello te daremos una pista: Hallar el número 8 entre el mar de 9 es posible; te recomendamos ir por columnas en esta ilusión óptica ; céntrate tu visión y no la difumines ni apartes tu atención. Quizás, por el centro de la imagen veas la respuesta,

Listo, ahora solucionemos este reto en internet: Hay varías técnicas para no perder ante este desafío óptico, el asunto está en no extraviarse en tu lectura numérica. El 8 está justo en el centro y un poco a la izquierda, abajo te dejamos su ubicación ¿Qué tal estuvo? No olvides compartir y retar a otros con este desafío.