Spider-Man No Way Home: revelan condición de Tobey Maguire para aparecer en la película

Spider-Man No Way Home es una de las películas más exitosas del 2021, incluso del Universo Cinematográfico de Marvel . La cinta protagonizada por Tom Holland cuenta con la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield , quienes se pusieron nuevamente el traje del 'Hombre araña'.

De acuerdo con 'The Hollywood Reporter', los escritores de 'No Way Home' aseguran que Tobey pidió que la película no brindará muchos detalles del pasado de su 'Hombre araña' para no llevarse el protagonismo.