Test de personalidad: elige a la persona que "está cómoda" y descubre si confías en ti

Test de personalidad sobre la confianza previo a San Valentín.

Persona 2: La forma en que tomas tu mano revela que disfrutas relacionarte y que el respeto reine en tu entorno. No pierdes el tiempo en amistades o personas que no muestran interés o no son recíprocos contigo. No puede tolerar a otros que se sienten incómodos o incómodos a su alrededor. Preferirías estar con personas que no endulzan las cosas y te dicen lo que están pensando en lugar de andar por las ramas. Te frustra mucho cuando la gente pone excusas y te mienten en la cara.