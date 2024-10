Solo el 5% lo logró: usa tu 'ojo de halcón' y ubica la letra "N" en menos de 10 segundos

Parece un acertijo visual sencillo a primera vista al tratarse de una letra conocida, pero esto finalmente no es así. Y esto principalmente porque hay un montón de 'M' que distraen la mirada y a ello hay que sumarle el fondo negro con letras en blanco.

Acertijo visual

¿Quieres una pista? La letra 'N' no se encuentra ubicado ni en las primeras filas ni en las últimas. Podría estar por el centro. De igual manera, abajo te dejamos la respuesta al difícil acertijo visual.

Si llegaste hasta acá es porque no encontraste la solución en el tiempo establecido. No te preocupes que en la siguiente imagen te dejamos la solución al reto visual de encontrar la letra 'N' que, para muchos, parecía fácil pero no resultó ser así.