¿Qué animal se esconde en tu alma? Resuelve el test de personalidad que causó furor en redes

Cabe resaltar que este test no cuenta con sustento científico, solo se basa en experiencia de las personas.

1. Elige el color que más te gusta. A) Rojo (20) B) Verde (30) C) Amarillo (10) D) Blanco (40)

2. ¿Dónde te sientes más cómodo? A) En el agua (10) B) En el aire (30) C) En el bosque (40) D) A lado de la chimenea (20)

3. ¿Cuál es tu comida favorita? A) Un cupcake (20) B) Una hamburguesa (40) C) Parrilla (10) D) Mariscos (30)

4. ¿En qué eres mejor? A) Todos los deportes (10) B) En las artes (30) C) En la ciencia (20) D) En resolver problemas (40)

5. ¿Eres un buen jugador de equipo?

A) Si me gusta (40)

B) Si, y soy el mejor líder(20)

C) No, prefiero hacerlo por mi cuenta (10)

D) En trabajo en equipo es genial, cuando hacen todo por mi (30)