¿Qué quiere decirte tu subconsciente?: Lo que veas primero en el test será la respuesta

Fuente: Difusión

Si viste a los niños primero: Esto habla de que en tu subconsciente no hay demasiado entramado oculto. Lo que muestras es lo que eres, y la honestidad es muy importante para ti, especialmente cuando se trata de ser honesto contigo mismo. Sucede que tu mente y tu espíritu piensan más en el futuro que en el pasado. No le das demasiadas vueltas a las cosas y sueles tener una mirada positiva de todo. Eres de los que tienen la certeza de que para salir adelante solo hay que trabajar duro.

Si viste la luna llena primero: Indica que tienes bastantes problemas pendientes que están dando vuelta en tu cabeza, incluso aunque no pienses en ellos. Seguramente eres la clase de persona que cuando aparece un problema que no sabe como resolver, prefiere evadirlo. Tienes una tendencia a almacenar los problemas y hacer de cuenta de que no existen. Lamentablemente, eso no es así, y las cosas que no logras resolver siempre vuelven a aparecer.