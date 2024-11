Premios Óscar 2022: Andrew Garfield nominado a mejor actor por 'Tick, Tick... Boom!'

Andrew Garfield , el popular actor estadounidense de 38 años, quien recientemente interpretó al hombre araña en 'Spider-Man No Way Home' , está nominado en la categoría de Mejor actor, por su papel en la película Tick, tick…BOOM!, por lo que podría llevarse su primer Premio Óscar este 2022.

Uno de sus papeles más reconocidos es su interpretación como Peter Parker en la película de 2012 The Amazing Spider-Man. Posteriormente, en 2014, protagonizó con el mismo papel la película The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro. Finalmente, en 2021, salió como Peter Parker en Spider-Man: No Way Home.