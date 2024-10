Andrew Garfield confiesa que 'The Amazing Spider-Man 3' no está en sus planes

Hasta el propio Tom Holland contó que le encantaría ver a Garfield nuevamente en las mallas del hombre araña. Sin embargo, el que fue el segundo Spidey asegura que no hay nada de eso en planes y por ende 'The Amazing Spider-Man' no tendría tercera entrega.

Durante una entrevista ofrecida al medio 'Variety', Andrew ha dejado con una gran decepción a sus fans al asegurar esta noticia, pues insistió en que 'The Amazing Spider-Man 3' no está entre sus próximos proyectos: "No está en mis planes, la verdad". Y añadió: "Me van a llamar mentiroso toda la vida. Ha sido como en el cuento de 'Pedro y el lobo'".