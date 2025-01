Andrew Garfield revela sentirse muy mayor para interpretar a Spider- Man

'Spider-Man No Way Home' logró reunir a los tres Peter Parker en un solo escenario causando furor en los fans. Pero, para Andrew Garfield parece haber sido la última vez que se colocará el traje del hombre arácnido, pues confesó que ya no siente tener la edad para interpretarlo.

Tras el estreno de esta taquillera película, los seguidores no dudaron en iniciar una campaña para que Andrew Garfield pueda terminar su trilogía. 'The Amazing Spider-Man 3' estaba en planes, pero fue descartada tras la mala recepción de 'The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro', producción que no generó el éxito que Sony esperaba.

De hecho, hasta Tom Holland ha confesado que le gustaría que la tercera parte de esta entrega se haga realidad, sin embargo, para Garfield es una situación que ya no ve muy posible.

Hace unas semanas, el actor se presentó en el programa de Graham Norton y comentó que se siente ya un poco mayor para representar al arácnido, "Soy demasiado viejo para interpretar a Spider-Man pero me lo pidieron, y eso fue muy bonito. (...) ¡Un hombre de 38 años en spandex!" exclamó mientras se reía.

Finalmente, también se refirió a la oportunidad que se le dio para cerrar ciclos en 'Spider-Man No Way Home'. "Había muchas preguntas sobre mi Pete sin responder cuando lo dejamos. He podido volver atrás y curar algunas heridas".