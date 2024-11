En solo 10 segundos: ¿Puedes ver el regalo oculto en la fiesta de cumpleaños?

Desde que llegó la pandemia de COVID-19, no existe mejor distracción que un buen acertijo visual que ejercite tu mente y la desafíe por completo. De los mejores pasatiempo para combatir el aburrimiento, son definitivamente los retos visuales.

Fuente: Difusión

No te rindas y trata de ubicarlo en el tiempo que se te ha dado, fíjate en cada detalle y evalúa muy bien cada cosa que se encuentra dentro de la fiesta, no pierdas de vista nada, pues ahí podría estar tu respuesta.

¿Lo lograste? Si no fue así, no te preocupes, esto es solo un juego que se crea para divertirse y pasar el rato, no siempre se puede ganar. Además de que había que ser bastante minucioso para llegar a la solución.