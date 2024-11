¿Cuáles son los errores en esta imagen? Solo el 5% logró hallarlos

¿De qué consta? Un nuevo reto viral está arrasando en facebook e instagram Muchos usuarios no han descubierto todos los errores que hay. ¡Anímate tú a lograrlo!

Lo único que deberás hacer es tratar de encontrar algunas cosas que no van con la armonía de la foto, toma mucha atención a cada detalle, no dejes pasar nada, pues ahí podría estar la solución al problema.

Fuente: Difusión

¿Pudiste verlos todos? No te distraigas, fíjate en cada objeto, en las personas, ten en cuenta que lo complicado del desafío está en que debes completarlo en menos de 10 segundos. ¡Sigue intentando!

No te desesperes tanto, recuerda que es solo un juego y así como a veces se gana en otras situaciones se pierde. Ahora podrás ver cómo se resolvía este reto complicado.

Fuente: Difusión

¡Así es! los errores eran, que la señorita está agarrando el maletín, pero este no tiene de dónde sujetarse. También que el chico está sentado, pero abajo de él no hay ninguna silla y finalmente que el hombre que está exponiendo no tiene ningún proyector ni nada, solo es una ventana.