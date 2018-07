League of Legends: Las tendencias que dejaron los cinco campeones de las regiones del Mundo en el Rift Rivals 2018 [VIDEO]

La empresa Riot Games - creadora del videojuego League of Legends - organizó el Rift Rivals, torneo que reúne a las cinco regiones rivales: Norteamerica vs. Europa, China vs. Corea vs. LMS, Brasil vs. Latinoamerica Norte vs. Latinoamerica Sur, Oceanía vs. Sudeste Asiático vs. Japón y Vietnam vs. Rusia vs. Turquía. Esta se jugó del 2 al 8 de julio y los resultados fueron más que sorprendentes algunas regiones.

El primer choque se realizó en el Sudeste Asiático, Japón y Oceanía. El país nipón llegaba a esta justa como el campeón defensor, sin embargo, fue destronado por el combinado Oceanía. La final fue disputada frente al Sudeste Asiático a quienes vencieron sin problemas por un 3-1. Dire Wolves dominó sin problema alguno y tan solo cedió aquel juego de los cinco que jugaron.

PUEDES VER: La compañía Sony busca potenciar la creación de juegos multijugador en PS4

Por su parte, el enfrentamiento en Rusia-Turquía y Vietnam fue más que reñida. Cualquiera de los tres pudo quedarse con el ansiado trofeo, no obstante, fue la liga turca la que se terminó por llevar el premio: SuperMassive eSports, Royal Bandits y YouthCrew Esports consolidaron la victoria para su región. Por su parte, Rusia pasó serias complicaciones para imponerse a Vietman, quién ha demostrado un gran progreso en su juego.

En nuestra región, fue la CBLOL (Brasil) la que sometió a la LAS (Lationamerica Sur) y LAN (Latinoamerica Norte). A pesar de la buena performance de los equipos de LAN, el duelo en semifinales terminó por desgastar a los conjuntos. KaBuM! y VivoKeyd derrotaron sin problema a Kaos Latin Gamers (KLG) y Rainbow7, y le otorgaron la Copa al país de la samba.

Finalmente en Europa no tuvo mayor sobresaltos para seguir manteniendo la supremacía sobre Norteamerica: Fnatic y Team Liquid sellaron la victoria para el 'Viejo Continente'. Mientras que en Asia, China dio el golpe al vencer a la reina del juego, Corea del Sur. Kingzone DragonX no fue determinante para los surcoreanos y decantó su llegada al título.

NO TE LO PIERDAS: Marvel Studios todavía no tiene planes para los 4 Fantásticos y X-Men

¿Qué se pretende la para próxima temporada?

Las actualizaciones previas al Rift Rivals generaban desconcierto debido a la supresión del ADC del meta. El aumento de los ítems AP (Ability Power) devolvieron a los APC al carril de bot. Esto determinó la ausencia de supports y el aumento de killer's en el mapa, resaltando las apariciones de campeones como Talon, Zoe, Rengar, entre otros.

Sin embargo, Riot Games se vio en la obligación de volver al esquema normal. Es cierto que dicha distorsión generó mayor jugabilidad y obligaba a los usuarios a una mejor adaptabilidad, sin embargo, la rapidez con la que se concluían los games restaba emoción y ello contraería las dudas sobre si se mantiene como uno de los videojuegos más populares del mundo.