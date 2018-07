League of Legends: Uzi hará una pausa del competitivo por un problema en el hombro

Jian Zi-Hao - más conocido en el mundo de League of Legends como "Uzi" - es considerado uno de los mejores tiradores (ADC) de la actualidad. A pesar de que inició el presente año sin haber ganado ningún título, meses después logró trofeos de la League of Legends Pro League (LPL) y del Mid-Season Invitational.

Uzi fue determinante en el Rift Rivals, al cuál acudió con Royal Never Give Up: su equipo - quedó como uno de los mejores del mundo - contribuyó a que China se quede con la Copa. Sin embargo, no todas son buenas noticias.

PUEDES VER: Los cambios de Epic Games para la quinta temporada de Fortnite [VIDEO]

El 'carry' de 21 años ha decidido darse un descanso por un problema de estrés que está afectando su salud: sufre una dolencia en el hombro debido a las malas posturas y tensión durante el juego.

El calendario apretado en los últimos meses ha sido letal para él y, es por ende, que el médico le ha recomendado parar a fin de llegar en mejores condiciones para lo que resta de la temporada: se avecina el mundial.

NO TE LO PIERDAS: League of Legends: Las tendencias que dejaron los cinco campeones de las regiones del Mundo en el Rift Rivals 2018 [VIDEO]

Royal Never Give Up utilizará a Dai "Able" Zhi-Chun como sustituto de Uzi por lo que resta de los LPL donde esperan alcanzar los playoffs sin mayor problema.

EL DATO

No es la primera vez que una lesión aleje a Uzi del competitivo: el plante del mouse le generó un problema en la muñeca y lo obligó a detenerse en varias ocasiones.