Director de 'Guardianes de la Galaxia 3' fue despedido por antiguos tuits ofensivos

James Gunn, director de ‘Guardianes de la Galaxia 1 y 2’ fue despedido de la tercera entrega por unos tuits escritos en el pasado, donde bromeaba sobre pedofilia y violaciones. El CEO de Walt Disney, Alan Horn, envió un comunicado expresando su total desacuerdo a los mensajes de Gunn y su inmediato despido.

"Las actitudes ofensivas y mensajes descubiertos en la cuenta de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio por lo que hemos terminado nuestra relación laboral con él", escribió Horn en un comunicado mostrado por ‘The Hollywood Reporter’.

En la cuenta de Gunn puedes ver estos comentarios perturbadores realizados hace una década como,"Me encanta cuando los niños pequeños me tocan en mis partes", al igual que, "Lo mejor de ser violado es cuando dejan de violarte y te dices: 'Oh, qué bien se siente, ya no me están violando'", y también, "Acabo de hacer una broma sobre violación anal mientras duerme a una amiga".

James Gunn publicó en su cuenta de Twitter un mensaje explicando los comentarios hechos en el pasado. "Mucha gente que ha seguido mi carrera desde sus comienzos me ve como un provocador, haciendo bromas de temas tabú y controversiales. Como he discutido públicamente antes, mientras me desarrollo como persona, también lo hacen mi humor y mi trabajo.”, escribió.

EL DATO

Guardianes de la Galaxia 1 y 2 consiguieron recaudar más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo.