Alisson habló con Mohamed Salah antes de fichar con Liverpool [VIDEO]

El Liverpool hizo oficial el fichaje del portero Alisson Becker, quien llega procedente de la Roma de Italia. El guardameta tuvo una gran temporada con el equipo italiano, llegando hasta las semifinales de la Champions League, donde justamente fue eliminado por el que se convertiría en su nuevo equipo.

Apenas se confirmó la contratación del portero, los ‘Reds’ publicaron un video con la primera entrevista de Alisson con sus nuevos colores, en la que reveló estar contento por encontrarse de nuevo con Mohamed Salah, ex compañero en la Roma. “Muy feliz por tener la oportunidad de jugar de nuevo con Salah”, explicó.

“Ayer me envió un mensaje diciendo que a qué estaba esperando. Como las negociaciones estaban avanzadas, le respondí diciéndole que estaba en camino”, explicó el nuevo arquero del Liverpool, afirmando que no habían tenido contacto hace varios años. “Además de ser un gran jugador, es una gran persona con un increíble carácter, que es lo más importante”, agregó.

Alisson Becker afirmó que se encandiló con el juego que muestra el equipo dirigido por Jürgen Klopp y por ello cerró su pase. “Estoy muy emocionado por ser parte de este grupo. Espero poder participar en la historia que se está creando, ganar títulos y ser parte del proyecto que se desarrolla en los últimos años para volver a ver al Liverpool levantándose una vez más”, finalizó.

