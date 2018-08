Netflix: Se confirma la tercera temporada de 'Daredevil' para el 2018.

Después de las dos primeras temporadas de 'Daredevil', las cuales generaron una gran acogida en el público, Netflix anunció a través de su director general que la tercera temporada del vigilante de 'Hells Kitchen' se estrenará en el 2018.

A pesar de que la fecha exacta no ha sido confirmada, se estima que estará al alcance de los fanáticos a partir del mes de noviembre, ya que Iron Fist estrenará el 7 de setiembre. Cabe recordar que otras series que pertenecen al mismo universo son Luke Cage, Jessica Jones, The Punisher y Defenders.

Ted Sarandos aseguró que la segunda mitad de este año estará cargado de grandes estrenos. "En corto plazo, tenemos nuevas temporadas en camino, en la segunda mitad de este año tendremos de Orange is the New Black, Ozark, Iron Fist, Daredevil, Narcos, el final de House of Cards y la continuación de Making a Murderer.".

La última aparición de Matt Murdock fue en la serie 'Defenders' donde combatía junto a Luke Cage, Jessica Jones y Danny Rand contra 'La Mano'. Al final Daredevil fue dado muerto hasta que aparece en un refugio católico.

EL DATO

La serie 'Daredevil' se estrenó el 10 de abril del 2015.