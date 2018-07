Las películas, series y documentales que abandonan Netflix en agosto

Si hace unos días anunciábamos las novedades de Netflix para agosto, es el momento de hablar del contenido que dejará el servicio de streaming en este mes.

Para fortuna de muchos con cuenta de Netflix, en este mes el retiro de contenido es apenas mínimo y sin ningún título significativo.

Series y documentales episódicos

Littlest Pet Shop (2012) expira el 15/08

My Little Pony: Friendship Is Magic (2010) expira el 15/08

Pound Puppies (2010) expira el 15/08

The Adventures of Chuck and Friends (2010) expira el 15/08

Transformers Prime (2010) expira el 15/08

Transformers: Rescue Bots (2011) expira el 15/08

Transformers: Robots in Disguise (2015) expira el 15/08

NatureVision TV (2015) expira el expira el 17/08

Películas y documentales

Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando (2014) expira el 4/08

The Lucky One (2012) expira el 4/08

The Sisterhood of the Traveling Pants 2 (2008) expira el 4/08

¿Por qué se retiran series y películas de Netflix? La plataforma obtiene licencias de series y películas de estudios y proveedores de contenidos de todo el mundo, y esas licencias pueden vencer si no se renuevan.