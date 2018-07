Netflix: Los estrenos que llegan en el mes de agosto [VIDEO]

Netflix te trae un variedad de programas para el mes de agosto, donde podrás elegir el que más se adecúe a tu gusto. En la categoría de series se lanzarán Ray Donovan - Temporada 5, Better Call Saul - Temporada 4, La Casa de las Flores, El menú de los millonarios, (Des)Encanto, Marlon - Temporada 2 , Insatiable, The Innocents, Gul, Ozark - Temporada 2, Ultimate Beastmaster México: La Supervivencia del más Fuerte, y The Blacklist - Temporada 5.

En el generó de películas podrás elegir entre De Tal Padre, Perdida, Camino a Marte, El Paquete, La Sociedad Literaria y del Pastel de Cáscara de Papa de Guernsey, Un Espía y Medio, A War: La Otra Guerra, Big Fish & Begonia, A Todos Los Chicos De Los Que Me Enamoré, Avenida Cloverfield 10, The After Party, y Las Leyes de la Termodinámica.

PUEDES VER: Insatiable: 150 mil personas piden la cancelación de nueva serie de Netflix [VIDEO]

En la categoría de documentales podrás ver Zion, Sanz: Lo Que Fui Es Lo Que Soy, The Investigator: A British Crime Story, Seguir Para Creer, y Por El Poder De Grayskull: La Historia Definitiva de He-Man y los Amos del Universo.

NO TE LO PIERDAS: Vikings: El espectacular trailer de la temporada 5B [VIDEO]

Finalmente en la categoría de niños se podrá elegir entre Iron Man y Capitán América: Héroes Unidos, Dinotrux - Supercargados, Voltrón: El Defensor Legendario, La Vida Secreta de tus Mascotas, Pinky Malinky, y Trolls: ¡No pierdas el ritmo!.

EL DATO

Netflix cuenta con más de 90 millones de suscriptores en todo en mundo.