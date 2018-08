Marvel: Evangeline Lilly eligió personaje que debe liderar las 'Avengers'

La interprete de la 'Avispa', protagonista en la película 'Ant Man', reveló que le gustaría en un futuro cercano la inclusión de más personajes femeninos en el universo de Marvel. También confesó que en el caso de formar un grupo de superheroínas, tiene en mente a un personaje para liderar al grupo.

Evangeline Lilly conversó con el canal Pop Buzz de Youtube, donde recalcó su interés en una producción centrada en un nuevo equipo de 'Vengadores', pero solamente con mujeres. Además, considera que el personaje que debe liderarlas todavía no aparece en las actuales películas de Marvel Studios.

“Bueno, me parece que es natural que Capitana Marvel sea la que lidere (…) ella es la capitana y el Capitán América lidera a los otros Vengadores, así es que quizás ella debería conducirnos. Eso es lo que creo“, declaró Lilly en la promoción de 'Ant-Man and the Wasp'.

NO TE LO PIERDAS: ‘Guardianes de la Galaxia 3’: Dave Bautista podría dejar grabaciones de la película

Por el momento la idea de la producción esta siendo impulsada por la actrices del universo de Marvel. Sin embargo, las posibilidades de plasmarlo en la pantalla son grandes, una lastima que hayan tenido que pasar 20 películas para dicha idea.

EL DATO

Evangeline Lilly participó en películas como El Hobbit y Gigantes de Acero, así como en la popular serie 'Lost'.