‘Guardianes de la Galaxia 3’: Dave Bautista podría dejar grabaciones de la película

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sigue con la realización de nuevas películas, pero una de los films más exitosos que ha tenido podría sufrir de una importante baja. Se trata de ‘Guardianes de la Galaxia’, pues el actor Dave Bautista amenazó con dejar de pertenecer al elenco.

Ya hace unas semanas se conoció que James Gunn, parte fundamental de la producción, fue despedido y eso generó algunos quiebres entre los actores y quienes ahora dirigen la nueva película. El popularmente conocido como ‘Batista’ alzó su voz de protesta encontró su punto más álgido en una entrevista.

En palabras hechas para ‘ShortList’, explicó lo siguiente: “Hablé con Chris Pratt el día después de que sucediera y él es un poco religioso, así que quería tiempo para orar y resolverlo, pero yo era más como: a la m*erda esto. Esto es una m*erda. James es una de las personas más amables, más decentes que he conocido”, afirmó Drax El Destructor.

“En lo que estoy ahora es que si (Marvel) no usa ese guión, entonces voy a preguntar para que me liberen de mi contrato, me corten o que alguien tome mi lugar. Le estaría haciendo un flaco favor a James si no lo hiciera”, finalizó. Una decisión drástica de Batista produciría un gran cambio en la producción.

Lo cierto es que, como ya lo dijo antes Dave Bautista, su intención es retirarse y si Disney decide abrirle la puerta, él no dudará en irse. Por lo pronto, el estreno de los ‘Guardianes de la Galaxia 3’ está previsto para mayo del 2020, pero los problemas presentados harían que la fecha tenga un retraso.