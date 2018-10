Chris Evans y su emotiva despedida de Capitán América con Avengers 4

El actor Chris Evans publicó un emotivo mensaje de despedida de su rol como Capitán América, luego de dar a conocer que había terminado de filmar sus escenas en Avengers 4, la esperada película de Marvel.



Evans, quien interpretó al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, compartió su sentir en Twitter y detalló que ha sido un honor interpretar al querido personaje.

"Oficialmente, he acabado Avengers 4. Ha sido, como poco, un día emotivo. Interpretar este papel a lo largo de los últimos ocho años ha sido un honor. A todos delante y detrás de la cámara y en la audiencia, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido", publicó.



Diferentes usuarios expresaron su tristeza y, de forma unánime, aseguraron que "no estaban listos" para ya no verlo como Capitán América.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.