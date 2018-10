La Casa de Papel: Denver señaló que conocer a Mónica fue lo más bonito que todo el dinero que hicieron [VIDEO]

La exitosa serie española - la cual se estrenó el 2 de mayo de 2017 y acabó el 23 de noviembre del mismo año - rompió con los esquemas establecidos y su segunda entrega, anunciada para el 2019, es la más esperada por los aficionados que se deleitaron con ver su trama e historia a través de Netflix.

Los personajes del Profesor así como la de Tokio, la detective Raquel Murillo, Berlín, Nairobi fueron la sensación de la historia europea que data sobre el secuestro a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre donde se buscaba imprimir la mayor cantidad de euros: fueron 2 mil 400 millones en total.

No obstante, otra de las celebridades es Denver. El hijo de Moscú es conocido por su poca facilidad para sociabilizar, lo que le ha impedido realizar una vida personal normal. Durante la serie, Denver conoce a Mónica Gaztambide, secretaria y amante de Arturo Román, director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Allí, ambos, iniciaron una tórrida relación amorosa llena de muchos incidentes. Moscú alertó a su hijo y le pidió parar con el asunto debido a que ella - refiriéndose a Mónica - sufría el Síndrome de Estocolmo, afecto que siente un secuestrado por su secuestrador.

"¿Qué forcé a Mónica? A que te comas la cámara tonto a las 3 (gesto de fastidio). Mira, tonto, ella me abrazó. ¿Me entiendes? Y me abrazó porque había amor, y porque hicimos la put%#% 'cucharita'. ¿Como se fuerza la 'cucharita'? ¿Ella te ha dicho que la forcé? A que no te lo ha dicho, pos si no te lo ha dicho ¿Quién eres tú para decir lo contrario?", refirió Denver.

"Ya lo sé, ya lo sé. El 'Síndrome de Estocolmo', pero te digo una cosa, eso es un invento. Se lo han inventado. Ya sé que estaba secuestrada, ya sé que le pegué un tiro en la pierna, pero no estan raro lo que pasó porque feo no soy ¿o si?", añadió.

Denver confía en que lo vivido con Mónica fue amor y que - tras escapar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - vivirán de manera tranquila.

"Yo era gogo (hombre ofrece sus servicios sexuales) ¿sabes? A mi me rifaban. Mira, yo no soy psiquiatra, pero sé lo que sentí. Y lo que nos pasó ahí dentro fue más bonito que todo el dinero que hicimos en la Fábrica", concluyó.

EL DATO

La Casa de Papel recibió el 18 de abril de 2018 la renovación para que pueda filmarse una segunda temporada, la cual se espera que sea lanzada en el año 2019.