La Casa de Papel: Así se rodó el primer capítulo [VIDEO]

El director de contenidos originales internacionales para España y Latinoamérica de Netflix, Paco Ramos, ha señalado que la plataforma de streaming planea estrenar - por lo menos - siete series y tres películas españolas en 2019.

Entre estos títulos - para el próximo año - se encuentra la tercera entrega de La Casa de Papel, la exitosa serie protagonizada por Úrsula Corberó y Álvaro Norte: Netflix aspira a convertirla en "la mejor serie en español jamás hecha".

"Es una serie muy compleja con muchas ideas nuevas y Alex Pina (creador de la serie) es muy ambicioso. Queremos hacer la mejor serie española, jamás hecha, la mejor serie en cuanto a lo emocional y a lo deslumbrante y todavía estamos ahí dándole vueltas a los temas", indicó.

El rodaje iniciará en noviembre, pero en Netflix todavía no se han animado a revelar la fecha de estreno. "No sabemos nada, todavía es muy pronto", detalló, no obstante, aseguró que de todo ir bien, tienen en mente más temporadas de la serie en lengua no inglesa más vista de la historia de la plataforma.

Mientras esperamos las grabaciones de la nueva temporada, La Casa de Papel reveló cómo se grabó el primer capítulo de esta magnífica historia. Los detalles así como pasarse 8 horas grabando una secuencia de tan solo dos minutos, fueron algunas de las excentricidad que se utilizaron para pulir la gran saga.