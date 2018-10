¿Quieres jugar Fortnite y PES con Germán Alemanno? [VIDEOS]

Germán Alemanno se mantiene en actividad deportiva profesional a sus 35 años en el Club Deportivo Coopsol de la Segunda División Profesional del Fútbol Peruano, destacando en la categoría que brinda el ascenso para el Torneo Descentralizado. Últimamente tuvo diversas opiniones sobre el presente de Universitario de Deportes y el hincha lo respaldó, muy aparte de que solo jugó algunas temporadas, 'Avatar' siempre mantiene un respeto para la institución que le hizo vivir partidos de emociones al mil por ciento. Donde señaló la actualidad del cuadro merengue y también se refirió al técnico chileno Nicolás Córdova.

“No puede ser que la U no tenga laterales derechos. A mí me duele por el equipo que es la U. Corzo se resfría y quién juega. Es una locura que un equipo tan grande como la U, que debería tener unas inferiores impresionantes, no tenga un lateral derecho. Es preocupante que el fútbol esté así. Me duele que la U no tenga laterales derechos”, decía en Radio Capital cuando hasta ese entonces la "U" sacaba resultados positivos a cuenta gotas.

Después también fue crítico con el actual DT de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova: “Que pena que un entrenador le haga daño a 2 jugadores poniéndolos en posiciones donde en su vida jugaron… Un equipo grande como la U tiene que tener 3 laterales derechos mínimo en su plantel, una lástima que improvisen en Universitario”, como análisis cuando Universitario de Deportes cayó derrotado ante Ayacucho FC.

Todo esto cuando rueda el balón y los equipos están jugando en sus diversos partidos, pero ¿Qué hace Germán Alemanno en su tiempo libre? La respuesta es clara, muy aparte de estar entrenándose para mantenerse en ritmo deportivo, el futbolista argentino nacionalizado peruano en enero del presente año también se relaja con videojuegos en línea. En su cuenta de Twitter el atacante se presentó al mundo gamer: "Agreguen para jugar PES y el fortnite!!!!", acompañado de una foto con su usuario 'ger_alemanno'. Con esto quedan abiertamente invitados todos los que quieran jugar con él de ahora en adelante.

EL DATO:

Germán Alemanno ganó el Campeonato Nacional con la 'Universidad San Martín' en 2010.