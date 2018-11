Instagram: Will Smith y Martin Lawrence confirman la esperada tercera película de Bad Boys [VIDEO]

Los fanáticos de la saga "Bad Boys" estarán contentos tras la noticia dada por los actores Will Smith y Martin Lawrence, quienes confirmaron en Instagram que grabarán la tercera entrega.



A través de sus respectivas cuentas en Instagram, los actores realizaron el anuncio que agradará a los seguidores de "Bad Boys".

Así, los agentes Mike Lowery y Marcus Burnett volverá a la pantalla grande en "Bad Boys for Life", la cual será estrenada en enero del 2020.



"Ha sido un tiempo largo que viene. Pero ahora está aquí! Bad Boys For Life", escribió Will Smith en dicha red social, en la que confirmó la tercera entrega de la película.



En tanto, Lawrence ratificó la información: "Es oficial. Bad Boys for Life", aseguró.



Es importante recordar que "Bad Boys for Life" se confirma 15 años después de que grabaran la segunda parte, en el 2003.