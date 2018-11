The Walking Dead: confirman que la historia de Rick Grimes continuará en tres películas

Este domingo The Walking Dead vivió un momento clave en su historia luego de que Rick Grimes (Andrew Lincoln) se despidió de la serie. Sin embargo, la historia del personaje continuará en tres películas sobre la saga, como confirmó la productora AMC.



OJO: NOTA CON SPOILERS



Como muchos habrán visto, el reciente episodio de The Walking Dead permitió ver cómo Rick Grimes era salvado y fue trasladado a un rumbo desconocido en un helicóptero. Tras ello, hubo un salto temporal en la serie.

En la más reciente edición de The Talking Dead, Scott M. Gimple, antiguo showrunner de The Walking Dead, confirmó que Andrew Lincoln volverá a interpretar a Rick Grimes, pero en tres películas.



Puede que la historia de Rick Grimes haya llegado a su fin en la serie de televisión de The Walking Dead, pero eso no significa que su alejamiento representará el fin del personaje. De hecho, es todo lo contrario.



Él detalló que la primera entrega comenzará sus grabaciones en 2019 y permitirá expandir aún más el universo de la serie.



Cabe señalar que Andrew Lincoln detalló que la opción de crear películas sobre The Walking Dead comenzó a gestarse a partir del año pasado y en gran parte fue su idea, ya que sentía que no estaba preparado para dejar el rol. Aún había historia para contar, a pesar de que ya no quería someterse a la dura agenda que implicaba grabar capítulos.