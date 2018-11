The Walking Dead: conoce cuál fue el destino final de Rick Grimes en la serie [VIDEO]

Este domingo se estreno el esperado capítulo de The Walking Dead promocionado como el último de Rick Grimes (Andrew Lincoln) en la serie. Sin duda, "What comes after" marcó un antes y después en la novena temporada. A continuación te mostramos cómo fue el adiós del gran protagonista de la serie.

OJO: SPOILERS A CONTINUACIÓN

Rick Grimes había quedado herido tras caer sobre una viga que le perforó el abdomen. Tras ello, se recupera y, a duras penas, logra no ser mordido por la horda que lo seguía. No obstante, los dirige hacia el puente que habían estado construyendo en los más recientes capítulos.



Sin embargo, al ver que el puente resiste y que la horda puede poner en peligro la vida de los habitantes de Hiltop, decide hacer un gran sacrificio: hacer estallar dinamita sobre el puente y que aparentaba acabar con su vida, para tristeza de sus seguidores. No obstante, el final fue una gran troleada para los fanáticos de The Walking Dead.





Y es que Rick Grimes logró sobrevivir, pese a que los demás personajes lloraban su muerte. Así, este queda tendido en la orilla del río, pero Jadis (Pollyanna McIntosh) decide salvarla al hacerlo subir a un helicóptero al cual había contactado.



De esta manera, Rick despierta cuando ya estaba volando sobre el helicóptero. Pese a que la historia dejó un final abierto para el personaje, en AMC confirmaron que este retornará, pero en una película sobre The Walking Dead.



Con ello, Andrew Lincoln marca el adiós a la serie The Walking Dead para dar paso a que el universo de personajes se expanda.