The Walking Dead: La emotiva carta de despedida que escribió Andrew Lincoln.

Andrew Lincoln se hizo conocido en todo el mundo gracias a la serie 'The Walking Dead', donde interpreta a Rick Grimes, el personaje principal de la serie en la que un grupo de amigos que se van conociendo en el camino tienen que hacer todo lo posible para sobrevivir ante un inminente ataque de los 'caminantes'. A pesar de que aún no se sabe cómo saldrá de la serie, se está esperando a que su muerte sea la más épica de todas.

Es por esa razón que el reconocido actor ha decidido escribir una carta de agradecimiento a todos sus fans y también a los periodistas que han realizado una excelente cobertura a la producción de AMC. Durante nueve largas temporadas ha tenido enganchados a sus fanáticos y ha llegado el momento de decir adiós a la serie que está basada totalmente en los cómics de Tony Moorse, Charlie Adlard y Robert Kirkman.

Esta carta ha sido impresa en la parte trasera de una fotografía de Lincoln interpretando a Rick. Ha sido enviada a varios medios de comunicación estadounidenses por la cadena televisiva a pocos días del estreno del capítulo en el que el actor va a terminar su participación en la serie. Este episodio llevará el nombre de "What Comes After". No caben dudas de que los aficionados están esperando al mejor capítulo de toda la serie.

Aquí te dejamos la carta completa traducida al español:

“Gracias...

Por venir con nosotros en este viaje.

Por nueve años de miedos, angustias, enojos y, seamos sinceros, las agallas que has demostrado superando estos 115 episodios y los que seguirán. Y por la ayuda del periodismo, que va más allá de cualquier nivel civilizado de resistencia humana.

Por entender que a pesar del gran volumen de muertos vivientes, esta es en realidad una historia continua sobre lo que es estar vivo. Una historia de esperanza, familia y amistad. De personas que no tienen nada en común y descubren que tienen todo en común. Unidos en su búsqueda de la humanidad y un lugar al cual llamar hogar. Una historia que quizás tenga incluso más relevancia ahora que cuando comenzamos.

Ha sido el papel más emocionante, desafiante y satisfactorio de mi carrera, y la mayor parte de la década, la aventura más grande de mi vida profesional. Esta temporada se siente como el show del que me enamoré hace tantos años, y el mundo al que siempre nos dirigimos cuando terminamos el episodio piloto.

Según mis cálculos, maté a más de 400 zombis durante el apocalipsis. Perdí un caballo, encontré un caballo. Perdí a una chica ... y no salió de la mejor forma. Comí perro alguna vez. Usé un ‘poncho de carne’ un par de veces. Escapé de un montón de caníbales. Sin mencionar que me dispararon un par de veces, me pegaron con un bate de béisbol, fui apuñalado tres veces, le mordí la garganta a un hombre (lo siento —eso fue extraño— y sabía a pollo), y tuve que arreglar la suela de mis botas de vaquero... 12 veces.

Comenzamos como una película independiente que, años más tarde, se convirtió en un acrónimo de tres letras (wtf?). Y en el camino, hemos tenido el placer de conocer a los entusiastas zombis que se encuentran en todo nuestro hermoso planeta. Desde Tokio hasta Trinidad, la gente ha estado unida por su amor a esta historia de supervivencia... y al cabello extraordinariamente delicioso de Norman Reedus.

Ha sido un viaje salvaje, que se construyó por la relación entre el programa y los fanáticos del programa, y en gran parte a las buenas personas de la prensa.

Espero verlos siguiendo el programa y a mis amigos en Atlanta las próximas temporadas; lo que han planeado es bastante increíble.

Así que gracias.

Por todo ello.

Por lo bueno, por lo malo ... y, por supuesto, no seríamos una prensa libre... sin lo feo.

Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo.

Mantengan la calma y lleven un machete rojo...

Andrew Lincoln”