The Walking Dead: Rick Grimes y el tráiler de su último episodio en la serie [VIDEO]

The Walking Dead vivirá uno de sus momentos épicos a lo largo de su historia en la televisión, ya que el próximo 4 de noviembre, durante el quinto episodio de la novena temporada, vivirá un hito con la despedida de Rick Grimes (Andrew Lincoln). Sí, será el último capítulo del gran protagonista de la serie.



Este domingo se estrenó en Estados Unidos el cuarto capítulo de The Walking Dead, 'The Obliged'. Y, sin duda, el final trajo mucha tristeza para los aficionados (SPOILERS A CONTINUACIÓN)



Si han estado siguiendo la serie en su novena temporada, el líder de Alexandría ha intentado que diferentes comunidades se unan para reconstruir un puente. Sin embargo, las cosas no salieron bien y, al final, se revela que Rick Grimes termina atravesado por un fierro.



"What Comes After" se llama el quinto episodio de la novena temporada de The Walking Dead y, como muestra en su adelanto, permitirá ver a personajes antiguos, como es el caso de Shane Walsh (Jon Bernthal).

Como ya se había anunciado, Andrew Lilcoln iba a dejar The Walking Dead en esta temporada y todo indica que el próximo domingo será su última aparición, ya que, según el tráiler de adelanto, se verán diferente flashback de Rick con diferentes momentos vividos a lo largo de la serie.

Es importante recordar que la serie marcará así un punto quiebre con el cómic original, en donde Rick Grimes aún sigue con vida.

El histórico episodio de The Walking Dead llegará a las pantallas el próximo domingo 4 de noviembre vía AMC y Fox Play, mientras que en Latinoamérica se podrá ver vía FOX el lunes 5.

Horarios The Walking Dead: último episodio de Rick Grimes

Perú: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

México: 8:30 p.m.

España: 3.30 a.m. del domingo 8