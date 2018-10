The Walking Dead 9: tráiler del cuarto episodio revela conflictos entre Rick y Daryl [VIDEO]

The Walking Dead va llegando a uno de los puntos clímax a lo largo de su historia: la despedida de Andrew Lincoln como Rick Grames. El cuarto episodio de la novena temporada de la serie se llama 'The Obliged' y a continuación te contamos de qué tratará.



A continuación puede ver más detalles del próximo episodio de The Walking Dead con SPOILERS.



Según la breve sinopsis de 'The Obliged', la visión de Rick de un futuro civilizado se ve amenazada por un repentino enfrentamiento por algunos pecados pasados ​​que permanecen sin perdón.



Como se aprecia en el adelanto, Rick y Daryl (Norman Reedus) tienen un breve conflicto, el cual se ha venido generado por sus diferencias en cuanto al manejo con las diferentes comunidades.



Además, Maggie Green (Lauren Cohan) y Daryl buscan realizar un encuentro con Negan (Jeffrey Dean Morgan) antes las acciones rebeldes de un sector de 'Los Salvadores'.

Por otro lado, Gabriel (Seth Gilliam) está preso en el depósito de chatarra, otra vez a manos de la actual novia Anne (Pollyanna McIntosh), después de que la atrapó conspirando con una facción desconocida.



Cabe precisar que 'The Obliged', próximo episodio de la novedad temporada de The Walking Dead, se estrenará el domingo 28.

Horarios y Canales para el cuarto episodio de la novena temporada de The Walking Dead



Fox Premium Series



Perú: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

México: 8:30 p.m.

España: 3.30 a.m. del domingo 8



AMC

EE.UU. (hora del este): 9:00 p.m.

EE.UU. (central): 8:00 p.m.

Dato

Es importante que si vives en Perú, puedes ver el cuarto capítulo de la novena temporada el lunes 8 de octubre en Fox de forma gratuita.