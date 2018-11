Los requisitos para hacer el 'Flashback de Sturridge' en el FIFA 19 [FOTO]

El 'Flashback de Sturridge' ya se encuentra disponible en el modo Ultimate Team en el FIFA 19. Electronics Arts sacó una nueva carta de Sturridge para conmemorar la mejor campaña del atacante ingles con el Liverpool: sucedió en la temporada 2013-14 (24 goles).

Este viernes, Electronics Arts desveló los desafíos de Squad Building Challenges (You'll Never Walk Alone y The Three Lions) que deberás completar para tener a Sturridge en tu plantilla. Ni te imaginarás cuántas monedas piden para hacer dicho 'SBC'. Es una ganga.

Para comenzar, el desafío de 'You'll Never Walk Alone' es el 'SBC' más difícil y el que te demandará más monedas. Pues, te piden mínimo 1 jugador IF (In Form), mínimo un jugador del Liverpool, el rating del equipo 85 y la química mínimo 80.

Luego, para hacer 'The Three Lions' - como era de esperarse- se basa en sus compañeros de selección. Mínimo deberás poner 1 jugador inglés, mínimo 1 jugador con carta IF, el rating del equipo 83 y la química mínimo 80.

Basándose en la página 'Futbin', para hacer el Flashback de Sturridge te costará alrededor de 140 mil monedas, una ganga comparado a los anteriores: Flasback de Pedro, 'Chicharito' Hernández y Mario Gotze.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los jugadores que tienen mayor media (gold rare) en el FIFA 19, con 94 de valorización.