Se revela el nuevo traje negro que usará Spider-Man en "Far from Home" [FOTOS]

Este sábado se difundieron las primeras imágenes de cómo lucirá Spider-Man en la película 'Spider-Man: Far from Home', la cual llegará a las salas de cine después de Avengers: EndGame. La gran sorpresa de las fotos fue la revelación del traje negro que lucirá el superhéroe.



A través de las redes sociales se compartieron las imágenes con los trajes que aparecerán en "Spider-Man: Far from Home". Así, se ve su atuendo habitual, con un ligero cambio. No obstante, lo más llamativo fue el segundo traje que se apreció.





Descrito como el traje del sigilo, Peter Parker (Tom Holland) y será de ayuda para enfrentar al nuevo enemigo del héroe arácnido: "Mysterio".





"Spider-Man: Far from Home" no especifica si tiene una línea temporal tras los sucesos acontecidos en Avengers: EndGame y permitirá conocer a Mysterio, quien será interpretado por Jake Gyllenhaal.



Dato



Hay que recordar que en Avengers: Infinity War, Spider-Man fue uno de los afectados por el chasquido de Thanos.