‘Spider-Man: Un nuevo Universo’ es considerada la mejor película de superhéroes del año [VIDEO]

Los primeros trailers de ‘Spider-Man: Un nuevo Universo’ han captado mucho la atención de los fanáticos y la expectativa ha ido creciendo de gran forma. La nueva película animada, que se alista para llegar a las pantallas grandes el 12 de diciembre que se avecina, ya viene generando grandes comentarios por su peculiar formato.

Entre esas apreciaciones consideran al nuevo film del hombre arácnido como la mejor de superhéroes del año 2018. Recordemos que la película se desarrolla en las aventuras de Miles Morales, quien hace su debut como el traje de Spider-Man, y que tendrá la compañía de Peter Parker y de otros más que llegan de diversos universos.

“¿Ya vamos a ignorar el embargo de 'Un Nuevo Universo'? Ok, entonces allá vamos. ES INCREÍBLE y fácilmente una de las mejores películas de Marvel a la fecha, tanto animadas como live action. Eso es todo lo que voy a decir por ahora”, mencionó Yolanda Machado, una crítica especialista en este rubro.

Oh so we're all ignoring #IntoTheSpiderVerse embargo now? Ok, here goes?



IT IS AMAZING and easily one of the best Marvel films to date- animated and live action. That is all I will say for now!