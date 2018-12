El primer tráiler de "Spider-Man: Far from Home" se proyectó en la Comic Con de Brasil [VIDEO]

Los asistentes a la Comic Con de Brasil fueron los primeros afortunados en apreciar el tráiler de ‘Spider-Man: Far From Home’, la nueva película de Marvel que volverá a tener a Peter Parker como protagonista.



Este sábado se preveía el lanzamiento a nivel mundial del primer tráiler. No obstante, este se pospuso y únicamente fue exhibido en el panel de la Comic Con de Brasil.

En este fin de semana no han parado las sorpresas por parte de Marvel, pues primero fue avance de ‘Avengers Endgame’ y ahora ha salido al fin el primer de trailer de ‘Spider-Man: Far From Home’.

Según la información propalada por diferentes asistentes aL CCXP 2018, Peter Parker estará en un viaje de excursión a Europa. Además, el adelanto mostrará a Mysterio y, de forma a sorpresiva, a Nick Fury.

Es importante señalar que también se apreciará el nuevo traje negro que lucirá Spider-Man.



Asimismo, un aspecto clave es que el primer tráiler no revela nada de la trama de Avengers: EndGame que esté relacionada a Peter Parker.

Dato

La nueva película de Spider-Man llegará a los cines tras Avengers 4.