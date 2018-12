Saint Seiya: ¿Por qué Shun ahora es mujer en Netflix? [VIDEO]

El gran cantidad de comentarios correspondientes a esta situación polémica dentro de la serie nacida en Netflix, significó una obligación para que aparezca el guionista y explique cada uno de sus puntos más factibles para defender su trama, su historia, este golpe en la mesa para cambiar un aspecto tan importante dentro del universo 'Saint Seiya'.

El fin de semana significó el primer adelanto de la nueva versión de Saint Seiya exclusivamente realizada en Netflix, abriendo diversas dudas en el público que empezó a familiarizarse nuevamente con la novedosa historia. Hay cambios que parecen superlativos, donde se ve un destacado como el cambio de sexo del personaje; Shun de Andrómeda como Caballero de Bronce.

En su cuenta de Twitter el guionista de la serie fue contestando cada una de las preguntas correspondientes al tema en mención: "¿Por qué cambiar a Andrómeda?. Este es todo sobre mí. Cuando comenzamos a desarrollar esta nueva serie actualizada, queríamos cambiar muy poco. Los conceptos centrales de Saint Seiya que la hacen querida son tan fuertes. La mayor parte se mantiene bien incluso treinta años después".

Además, precisó un detalle fundamental para la nueva historia: “Chicos y chicas trabajando lado a lado es lo normal. Estamos acostumbrados a verlos. Correcto o no, la audiencia podría interpretar un equipo solo de hombres como que nosotros estamos intentando hacer una declaración sobre algo”.

Finalmente, soltó un dato exclusivo sobre lo que será la nueva forma del Dios Hades: "Cuanto más lo desarrollamos, más vimos el potencial. Un gran personaje con un gran look... Los más fanáticos saben lo que le pasa a Andrómeda a medida que avanza la serie. ¿Cómo se vería eso con una mujer? Pensé que sería interesante ver".

EL DATO:

Los caballeros del Zodiaco fueron creados en 1985 por Masami Kurumada.

