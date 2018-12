Stranger Things lanza teaser de su tercera temporada y revela los nombres de los capítulos [VIDEO]

Este domingo, Netflix compartió el primer teaser de la tercera temporada de Stranger Things, para el agrado de los fanáticos de la serie. Además, también aprovechó para compartir los nombres de los capítulos que habrán.



En Facebook, se confirmó que la tercera temporada de Stranger Things llegará a Netflix en el 2019.

Los nombres de los capítulos son: "Suzie, Do you copy?", "The Mall Rats", "The Sauna Test", “The Case of the Missing Lifeguard”, "The Source", "The Birthday", "The Bite" y "The Battle of Starcourt".



Ante el anuncio, los fanáticos de la serie no dudaron en expresar su emoción por la llegada de la nueva temporada.



Es importante recordar que las dos temporadas de Stranger Things se encuentran disponibles en la plataforma de televisión online Netflix.