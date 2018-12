Predicción del 'Equipo de la Semana 13' en el FIFA 19, ¿se viene Salah? [FOTO]

Este miércoles - a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana)- se conocerá una nueva edición en el 'Equipo de la Semana' en el FIFA 19. Hay muchos rumores de los jugadores que podrían integrar esta decimotercera entrega.

Una de las cartas que podría salir (casi fijo) es la de Mohamed Salah, quien marcó un hat-trick en el triunfo 4-0 del Liverpool sobre el AFC Bournemouth. El 'Faraón' tendría 94 de velocidad en su nueva carta. ¡Brutal!

Como es habitual, la cuenta "FIFAnáticos", en su Twitter, se animó a lanzar algunos nombres de los jugadores que podrían salir IF. Mohamed Salah, N'Golo Kanté', Ousmane Dembélé y Radamel Falcao son algunos que integrarían el 'Team of the Week 13'.

Es preciso mencionar que- de concretarse- este 'Equipo de la Semana' sería conformado en su mayoría por jugadores de la Premier League, puesto que en la Serie A, Bundesliga y Ligue 1 no generó mucha expectativa.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo todavía no tiene un IF en el FIFA 19.