Gwyneth Paltrow confirma que abandona el universo Marvel tras Avengers: Endgame

Cada vez falta menos para el estreno de Avengers: Endgame en las salas de cine, en un hecho que marcará el adiós de algunos personas. Así, este martes se confirmó que la actriz Gwyneth Paltrow dejará su rol como Pepper Potts tras una década.



Variety informa de unas declaraciones de Paltrow , quien interpreta a la pareja de Tony Stark (Robert Downey Jr.). Sus declaraciones han generado tristeza en los seguidores de Marvel.



"Quiero decir, soy un poco vieja para ponerme un traje y todo eso en estos momentos", dijo inicialmente.



"Me siento muy afortunada por haberlo hecho, porque me convencieron para hacerlo. Era amiga de Jon Favreau (director de Iron Man). Fue una experiencia maravillosa hacer la primera Iron Man y luego ver cómo de importante se ha hecho para los fans", agregó.



Tras ello, dio a conocer que no cierra las puertas a una posible aparición a modo de cameo o flashback en alguna película de Marvel en el futuro.



"Es un honor ser parte de algo sobre lo que la gente siente pasión. Por supuesto, si me dicen: '¿Puedes volver por un día?'. Siempre estaré allí si me necesitan", sentenció.





De esta manera, ella será la primera de una serie de personajes que se despida al término de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cuándo se estrena Avengers: Endgame?



Avengers: Endgame llega a las salas de cine de Perú y del mundo eñ 26 de abril.