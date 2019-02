¿Juan Manuel Vargas dejó el fútbol para dedicarse al baile? [VIDEO]

Aún no se conoce del futuro futbolístico de Juan Manuel Vargas ya que desde que se confirmó que no seguiría en Universitario para esta temporada, el exjugador de la Selección Peruana no ha hablado de alguna oferta por parte de algún club.

Pero al parecer, al 'Loco' no parece preocuparle mucho ya que en una reunión social, fue captado bailando de lo más feliz una canción de salsa junto a su esposa Blanca Rodríguez, dejando ver algunos kilos de más.

Según el programa 'Válgame Dios' de Latina, el exfutbolista de la Fiorentina se encontraba celebrando el cumpleaños de una de sus hijas por lo que se animó a dar unos pasos al ritmo de la pegajosa canción 'Eres mi sueño'.

El video fue difundido por la madre de sus hijos a través de su cuenta oficial de Instagram y en cuestión de horas se viralizó ya que rápidamente los internautas dejaron sus mensajes a la pareja.

Como se recuerda, el actual DT de Universitario, Nicolás Córdova, decidió no contar con Vargas para afrontar la Liga 1 y a pesar de que se mencionó que el 'Loco' podría haber llegado a la Vallejo, finalmente esto no sucedió por lo que el lateral izquierdo se encuentra sin equipo.